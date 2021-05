Detran libera nova forma de pagamento para taxas e impostos em MS - CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS

A partir deste mês, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, passará a receber o pagamento de taxas de serviços realizados pelo órgão por meio do sistema Pix. O Detran foi o primeiro órgão do Estado a disponibilizar esta modalidade.





A nova facilidade tem por objetivo agilizar os processos de pagamento em todos os serviços oferecidos pelo Detran. Estão inclusos os serviços de licenciamento de automóveis, de habilitação de condutores, quitação de multas expedidas pelo órgão e apreensão de veículos.





“Estamos trabalhando para modernizar a oferta de serviços de modo que o cliente não perca tempo indo a uma agência apenas para fazer um pagamento. Isso pode ser feito de qualquer lugar a qualquer hora”, justificou o diretor de Tecnologia da Informação do Detran, Robson Alencar.





Esta é a segunda nova tecnologia anunciada pelo órgão para dar mais celeridade aos usuários no pagamento de tributos. Em agosto do ano passado o departamento de trânsito disponibilizou o Detran Pag, que permite o pagamento de guias com cartão de débito de qualquer banco ou bandeira em todas as agências de Mato Grosso do Sul.





Pix





O PIX é um sistema eletrônico e instantâneo de pagamentos e transferências bancárias que foi criado e regulamentado pelo Banco Central do Brasil. As transações podem ser feitas pelo celular a qualquer hora do dia sem a cobrança de taxas adicionais.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Jhefferson Gamarra





