Deputado Rinaldo ressalta a importância da aplicação das penas para feminicidas e pedófilos

deputado estadual Rinaldo Modesto

Durante a sessão plenária remota da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Rinaldo Modesto usou a tribuna virtual para ressaltar a importância da aplicação da pena na punição aos pedófilos e aos feminicidas. Rinaldo lembrou várias leis estaduais de prevenção e conscientização produzidas pelos parlamentares, mas frisou que não adianta ter a conscientização sem a punição aos criminosos no rigor da lei.





No combate a pedofilia, ele considerou que “Todo e qualquer tipo de crime deve ser penalizado na força da lei, mas este crime de pedofilia é inadmissível, alguém usar da vulnerabilidade do ponto de vista físico e psíquico do ser humano que não tem como reagir é terrível. E lamentavelmente a grande maioria deste crime acontece no ambiente familiar". Os parlamentares enalteceram os resultados da Operação Araceli, desencadeada pela força-tarefa no último dia 18 e formada por integrantes do Ministério Público Estadual, Polícia Civil e Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.





Na mesma ocasião, o parlamentar também comentou a aprovação no dia 18 de maio na Câmara Federal, do Projeto de Lei 1568/19 que aumenta para até 30 anos a pena para crimes de feminicídio. “A aprovação desta lei que aumenta a pena para quem comete feminicídio, é uma vitória não apenas da Câmara, não apenas da deputada federal Rose Modesto, não apenas do Mato Grosso do Sul, mas é uma vitória de toda mulher brasileira e esperamos que o Congresso Nacional ratifique aquilo que foi aprovado”, comentou o parlamentar.





O deputado estadual Rinaldo Modesto, que segue cumprindo agenda em diversos municípios da região sul do Estado, é o autor de várias leis que combatem a violência contra a mulher, entre elas também estão as campanhas Agosto Lilás e 16 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra a Mulher, em Mato Grosso do Sul. No combate a pedofilia e a exploração sexual infantil, Rinaldo criou a lei que obriga todos os estabelecimentos de hospedagens do Estado a manterem arquivados os registros de menores acompanhados que se hospedarem no local, além de ter criado também a Semana de Combate a Pedofilia, comemorada na segunda semana do mês de maio.





ASSECOM