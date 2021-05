Deputado Paulo Corrêa comemora 20% de campo-grandenses imunizados contra Covid-19

deputado Paulo Corrêa (PSDB) ©Cyro Clemente



Durante a sessão ordinária desta terça-feira (4), o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Paulo Corrêa (PSDB), comemorou a marca de 20% de campo-grandenses imunizados contra a Covid-19.





O parlamentar ressaltou a gestão feita na Capital pelo secretário de Saúde José Mauro e pelo titular da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Geraldo Resende, e parabenizou o empenho do prefeito Marquinhos Trad (PSD) e do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) para imunização célere da população.





“Esta marca é importantíssima para alcançar a imunização total. Rogo as pessoas que estão vendo a TV Assembleia, lavem as mãos, usem máscaras, onde tiver evitem aglomeração, e tomem a vacina, vacina no braço, é isso que vai nos salvar, é isso que vai mostrar efetivamente que existe um Sistema Único de Saúde [SUS] de qualidade neste País, que a Ciência está do nosso lado e que estamos fazendo o certo”, pontuou.





Ele também determinou um minuto de silêncio em homenagem às mais de 400 mil mortes pela doença no Brasil. “Cada vez mais a gente vê que a solidariedade funciona aqui, cada vez mais a gente sabe que todos nós estamos preocupados com todos. Encerro com um minuto de silêncio pelos 400 mil mortos no Brasil”, acrescentou o presidente da ALEMS.





Na quinta-feira (29), Paulo Corrêa participou de encontro na Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS), onde destacou o trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde da linha de frente e pelo setor produtivo, pelo apoio logístico.





“Eu gostaria de parabenizar todos que estão trabalhando na linha de frente dessa operação de guerra que estamos vivendo e também reforçar a importância do esforço dos comandantes dessa operação, representados pelos nossos secretários de Saúde e também pelo presidente da FIEMS, Sérgio Longen, que comanda o setor industrial do nosso Estado. É um dia muito feliz, um marco muito importante que merece ser comemorado e espero que em breve a gente bata a marca de 100% da população vacinada”, concluiu Corrêa.





Por: Maisse Cunha