Deputado Neno Razuk solicita implantação de posto policial em bairro de Ponta Porã

deputado Neno Razuk (PTB)

O deputado Neno Razuk (PTB) solicitou à Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) em caráter de urgência a implantação e construção de um posto policial de controle da Polícia Militar e Guarda Municipal, na rua México, no bairro Jardim Estoril em Ponta Porã. O pedido feito pelo vereador Farid Afif, ressalta as reclamações dos moradores sobre o aumento da violência no local.





A solicitação feita por Neno por meio de uma indicação destaca a insegurança dos moradores com aumento da periculosidade na região, que necessita de um Posto Policial de Controle da Polícia Militar e Guarda Municipal, para diminuir a onda de roubos e assaltos, além de impor autoridade aos infratores de trânsito que utilizam o trecho de acesso a Avenida Belmiro de Albuquerque, interligando a mais quatro bairros em torno do local.





"É um trecho que está servindo de ‘desvio’ de rota para quem precisa acessar o Anel Viário da cidade, que atualmente está em obras, com isso há um fluxo intenso de carros e caminhões, os motoristas ficam inseguros, quem mora na região se sente inseguro. Outro ponto que o posto policial ali ajudaria é na questão dos acidentes, porque sabemos que a presença policial já causa além da sensação de segurança, maior respeito às leis. Ou seja, ajudaria em duas frentes", justificou o parlamentar.





