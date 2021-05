Deputado Neno Razuk destina R$40 mil em emendas parlamentares a Instituição Juliano Varela

deputado Neno Razuk (PTB) ©DIVULGAÇÃO

O deputado Neno Razuk (PTB) alinhou a destinação de mais uma emenda parlamentar, agora para o Instituto Juliano Varela, especializado no atendimento de pessoas especiais. A distribuição do recurso financeiro foi discutida durante a reunião virtual realizada com a coordenadora do projeto e Conselheiras Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, na manhã desta segunda-feira (10).





Durante a reunião, a coordenadora da Instituição Alessandra Hartmann, destacou como o fluxo de demandas aumentou durante a pandemia e falou sobre os projetos futuros, voltado às mais de 550 pessoas atendidas no local. Além disso, o valor da emenda parlamentar, de R$ 40 mil, será aplicado no setor da saúde, ainda não especificado pelos responsáveis. “Estamos com alguns projetos no setor da saúde, no qual essa emenda parlamentar será bem utilizada, pensamos em veículo odontológico para atender crianças, adolescentes e adultos daqui da Instituição, mas ainda não há nada estabelecido”, ressaltou Alessandra.





Neno pontuou o trabalho do Instituto Varela, que além de ter o atendimento voltado para os portadores de Síndrome de Down, abriu vagas para outras especialidades como autistas e deficientes físicos. “Conheci o trabalho da instituição e durante a reunião os coordenadores me explicaram quais são suas necessidades durante este momento, que é voltado para setor da saúde. Lá eles prestam atendimento aos pais e filhos, tem desde assistente social a fisioterapeuta para auxiliar crianças e adolescentes, então alinhei com responsáveis e acordamos a destinação de R$40 mil para auxiliar no setor da saúde da Instituição Juliano Varela”, pontuou o parlamentar.









ASSECOM