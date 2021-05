Deputado Lídio Lopes solicita construção de ciclovia na MS 295 em Porto de Morumbi

deputado estadual Lidio Lopes (Patriota)

Visando maior segurança para os ciclistas, o deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) apresentou requerimento ao governador do Estado Reinaldo Azambuja, solicitando estudos de viabilidade para que seja construída uma ciclovia na Rodovia MS295, que liga o Município de Eldorado a Porto de Morumbi, já na execução da pavimentação asfáltica a ser iniciada em breve.





De acordo com o deputado, o pedido vem de encontro com a reivindicação daqueles que a utilizam para o lazer e a prática de esporte. “ A referida Rodovia, é de suma importância para a população em geral, especialmente para a segurança, agilidade e conforto dos ciclistas que utilizam da rodovia para pedalar, já que houve uma grande busca de melhoria de vida relacionada à saúde com o esporte, mas com isso também vieram a falta de segurança que a via oferece, já que a mesma não possui se quer acostamento tornando assim muito difícil a viabilidade da prática do esporte, tanto para os ciclistas, quanto para os motoristas de veículos automotores”, destaca Lidio Lopes.





Vale salientar que as obras de pavimentação no local prometem abrir novos corredores logísticos e dar mais competitividade à economia sul-mato-grossense, o que consequentemente gerará um maior fluxo de veículos na rodovia, sendo assim, é de suma importância a construção de uma ciclovia, para a segurança dos ciclistas que ali transitam.





ASSECOM