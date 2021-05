Deputado Herculano Borges recebe em nome da ALEMS a visita da embaixadora da Venezuela no Brasil

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) recebeu nesta quarta-feira (19) a visita da embaixadora da Venezuela no Brasil, Maria Teresa Belandria, e do ministro conselheiro da embaixada da Venezuela, Thomas Silva. Eles foram recebidos pelo 2º secretário da Casa de Leis, deputado estadual Herculano Borges, para uma reunião em busca de apoio aos imigrantes venezuelanos que vivem ilegalmente no Estado e em situação de vulnerabilidade social.





Maria Teresa pediu ajuda das autoridades sul-mato-grossense para que a embaixada possa fornecer documentos e legalizar a situação dos imigrantes, que fugiram do país por conta de uma grave crise. A embaixadora estima que cerca de seis mil venezuelanos vivam em MS.





A missão da embaixada aqui no Estado é emitir documentos como certidão de nascimento, de casamento, prova de vida e certificação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A embaixadora destacou a importância da ação e agradeceu o apoio do Legislativo e demais órgãos brasileiros. “Os venezuelanos chegaram ao Mato Grosso do Sul buscando uma nova vida, uma nova oportunidade. Como eles não têm o documento, eles não têm essa oportunidade. Queremos agradecer às autoridades todo apoio que os venezuelanos estão recebendo aqui no Estado”, frisou.





O deputado Herculano Borges acompanhou a reunião e reforçou o compromisso do Legislativo para que os venezuelanos sejam legalizados. “Temos uma necessidade urgente de atendê-los. Nós os vemos nas esquinas com crianças, é uma situação muito triste. Às vezes, queremos ajudar e não sabemos como. As igrejas eu sei que estão acolhendo aqueles que desejam. Vou repercutir e dar publicidade ao trabalho da embaixada em prol da liberdade”, disse o 2º secretário da ALEMS.





