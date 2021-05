Deputado Herculano Borges confirma investimentos em Bodoquena

O deputado estadual Herculano Borges esteve em Bodoquena nesta quinta-feira (13), para acompanhar as festividades do aniversário da cidade e destacou que tem priorizado suas ações pra atender as demandas do município.





Na ocasião visitou junto com o Prefeito Kazuo, Vice-prefeito Mano Pereira, Vereador Garrucha, Secretário de Saúde Arcênio Marthins e demais autoridades, o hospital Francisco Sales, onde conferiu a ambulância e os equipamentos da lavanderia, tais como máquina industrial de lavar e secar, que irão servir para higienização das roupas de cama e banho dos pacientes, frutos de suas emendas parlamentares de anos anteriores.





Herculano enfatizou que encaminhou este ano outra emenda para a aquisição de um carro que atenderá as necessidades de locomoção dos colaboradores e pacientes do hospital.





“Minha presença e investimentos constantes em Bodoquena estão relacionados à gratidão que tenho pela população que sempre me acolheu bem e me faz como um dos deputados mais bem votados por aqui. Enquanto eu estiver no mandato vou me empenhar para contribuir cada vez mais com o desenvolvimento desta que é umas uma das cidades mais especiais do nosso estado”, disse Herculano.





