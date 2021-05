Deputado Felipe Orro destina emenda e comemora climatização em salas escolares de Aquidauana

Os alunos e professores da Escola Estadual Antônio Salústio Areias de Aquidauana, já podem contar com mais conforto na volta às aulas presenciais. A escola acaba de divulgar a instalação dos aparelhos de ar condicionado 18.000 BTU’s, dois por sala de aula, prontos para o uso. Ao todo são 18 equipamentos adquiridos por emenda parlamentar no valor de R$ 40 mil, destinada à instituição por iniciativa do deputado estadual Felipe Orro, que comemora mais esta conquista para a Educação de Aquidauana.





“Sou parceiro da escola e me coloco à disposição para encaminhar as demandas ao governo e resolver os problemas apresentados pela direção. Fico feliz em poder ajudar e ver os investimentos chegando a cada ano para instituições tão importantes, fundamentais no desenvolvimento intelectual e social de nossas crianças. A educação deve sempre estar à frente de todas as nossas atitudes parlamentares”, disse Felipe.





Conforme o diretor da escola, professor Marcelo da Silva Duarte, esta é uma data muito especial para comunidade escolar. O recurso chega em boa hora e atende 350 alunos no período matutino e vespertino, além dos 40 professores e 14 funcionários administrativos que segundo ele, suportaram por muitos anos o calor forte de Aquidauana dentro das salas de aula.





“Agradeço ao deputado Felipe Orro, que nos ofertou a emenda parlamentar da qual retiramos o recurso para comprar os aparelhos. Agradeço a minha equipe pedagógica e de funcionários que me apoiaram nessa luta e também sofreram com calor aquidauanense, agradeço aos colegas professores, da qual eu muitas vezes sofria junto com os mesmos em ver aquele sofrimento com o calorão, o que deixava os alunos mais irritados e indisciplinados, confesso que foi isso que me deu força para insistir com fé até chegar o dia de hoje”, publicou o diretor em rede social da Escola Antônio Salústio Areias.





Além disso, a escola realizou recentemente a reforma da quadra, pintura em todo o prédio escolar, manutenção na rede elétrica e de esgoto, serviços intermediados por atuação parlamentar de Felipe Orro e solicitados pelo professor Marcelo e Marcos Nemias, presidente da Associação de Pais e Mestres (APM) da instituição.





Outras emendas





Ano passado, durante o início da pandemia, Felipe Orro conseguiu no Governo do Estado a liberação de R$ 320 mil para a Educação de Aquidauana, contemplando 8 instituições de ensino na cidade, além de mais R$ 240 mil em emendas enviadas para seis escolas estaduais de Anastácio.





Em Aquidauana e Anastácio os repasses foram históricos, “nunca houve investimento desse montante destinado na região por um único parlamentar”, revelou o deputado. Entre as escolas aquidauanenses beneficiadas em 2020 estão a Marechal Deodoro da Fonseca, Antônio Salústio Areias, Professora Marly Russo Rodrigues, Candido Mariano, Coronel José Alves Ribeiro, Dóris Mendes Trindade, Escola Indígena Domingos Veríssimo Marcos – Mihin e Felipe Orro. Todas receberam R$ 40 mil cada.





Confira a lista das instituições de ensino contempladas em Anastácio: Romalino Alves de Albres, Escola Indígena Guilhermina da Silva, Maria Correa Dias, Roberto Scaff, Escola Deputado Carlos Souza Medeiros e Carlos Drummond de Andrade.