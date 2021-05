Deputado Felipe Orro atua para o não fechamento de turmas na Escola Romalino Alves, em Anastácio

deputado estadual Felipe Orro

O deputado estadual Felipe Orro intercede ao Governo do Estado para o não fechamento das turmas do 3º ano do ensino fundamental, da Escola Estadual Romalino Alves de Albres, localizada em Anastácio. A indicação foi apresentada durante sessão remota da Assembleia Legislativa e atende a direção, coordenação, colegiado escolar e associação de pais e mestres da escola que representam toda comunidade escolar. “Eu vou estar sempre à disposição da Romalino Alves e pode ter certeza que farei tudo o que estiver ao meu alcance para o não fechamento destas turmas de ensino. Vocês são exemplo de excelência e orgulho para a Educação de Anastácio”, afirma Felipe.





A coordenadora pedagógica da escola, professora Cássia Arruda, ressalta o trabalho desempenhado pela instituição, “temos uma das melhores notas de IDEB (5.5) e sabemos da nossa estrutura física, pedagógica e a localização centralizada que favorece e muito as famílias dos nossos alunos. Considerando estas situações e o quadro de professores capacitados para alfabetização, reiteramos a importância de continuarmos atendendo esta faixa etária de ensino, são alunos com 8 e 9 anos de idade”, pondera.





Em dezembro do ano passado, o deputado entregou aos alunos e professores da Romalino Alves de Albres, objetos de apoio pedagógico adquiridos com emenda parlamentar de sua autoria. A direção da escola celebrou a entrega do kit multimídia, tela retrátil, cadeiras, uma caixa acústica, um liquidificador, três bebedouros, quatro aparelhos de ar condicionado e três computadores para apoio das aulas remotas. Ainda durante a entrega, a direção colegiada da escola solicitou apoio de Felipe para o não fechamento das turmas.





Felipe Orro encaminhou o pedido ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja, com cópia à secretária de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta.









ASSECOM





