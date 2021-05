Deputado Evander Vendramini solicita manutenção da malha ferroviária que liga Corumbá a Bauru

deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) ©ARQUIVO

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) solicitou a recuperação da malha ferroviária que liga Corumbá a Bauru (no estado de São Paulo), passando por Três Lagoas, administrada hoje pela Malha Oeste/Rumo S.A. O requerimento foi encaminhado ao Ministério da Infraestrutura, com cópia para o Departamento Nacional de Trânsito (Dnit), Presidência da República e Governo do Estado de MS, durante sessão legislativa desta terça-feira, 18.





Em sua justificativa, Evander aponta a importância da malha ferroviária para o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul e para o escoamento de cargas. O parlamentar lembra ainda que a na Agência Nacional de Transporte e Trânsito (ANTT) estuda a relicitação do trecho de 1.625 quilômetros, que abrange ainda o ramal até Ponta Porã. A concessão vence em 2026.





De acordo com o deputado, enquanto não há nova licitação, é necessário que sejam realizadas melhorias na ferrovia, como troca de trilhos e dormentes e reforma das travessias urbanas e dos acessos aos portos. “Trata-se de um importante meio de transporte e escoamento de cargas, como de minério, celulose e vergalhões de ferro. Mas que poderia ainda ser mais bem utilizada se recebesse investimentos e atenção adequados, somando-se o escoamento da produção agrícola e importação de combustíveis”, afirmou o deputado.





Por: Adriana Viana