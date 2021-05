Deputado Capitão Contar une todos movimentos em apoio a Bolsonaro na capital!

A moto-carreata em apoio ao Presidente Jair Bolsonaro, liderada pelo Deputado Estadual Capitão Contar foi um sucesso de público. Após concentração no Yotedy, uma grande fila de motociclistas e carros saiu com o Capitão num percurso de 20 km, que passou pelo Parque dos Poderes, Avenida Afonso Pena até a Base Área, retornando até altos da Afonso Pena.





Ao som do hino nacional, por onde passou, a moto-carreata recebeu apoio da população. Em alguns pontos, os motociclistas se encontraram com outros movimentos a favor de Bolsonaro, e todos juntos, fecharam a Avenida Afonso Pena, dos dois lados da via. Após todo o percurso, a moto-carreata foi encerrada e os participantes se dispersaram, alguns seguiram em outros movimentos, que tomaram as ruas da Capital no Dia do Trabalhador.





“Através dessa grande manifestação no dia do Trabalho, que aconteceu nas ruas de Campo Grande e em outros Estados do País, os brasileiros mostraram que estão juntos lutando pelos mesmos ideais. Por nossos direitos constitucionais, de poder trabalhar, de ir e vir e em apoio ao Presidente Bolsonaro. A gente enxerga que o País precisa crescer, nos queremos apoiar a Ordem e o Progresso. Mas, na atual conjuntura política vemos que muita coisa atrapalha nosso país, que precisa crescer. E com essa adesão de hoje podemos ver que tem muitos patriotas estão engajados na mesma missão, que é pelo Brasil!” Declarou Capitão Contar.

ASSECOM