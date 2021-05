Deputado Barbosinha reconhece visão de empresários em projeto arrojado

Deputado Barbosinha entrega moções aos empresários Walter Pereira e Osmar Caires por ousado projeto

Ao participar da entrega, nesta segunda-feira (24), em Dourados, dos diplomas com a Moção de Congratulações apresentada por ele na Assembleia Legislativa, e aprovada por todos os colegas, o deputado Barbosinha (DEM) homenageou o espírito empreendedor e de visão dos empresários Osmar Rodrigues Caires e Walter de Fatima Pereira.





Eles são responsáveis pelo arrojado empreendimento instalado na região do distrito de Indápolis, em Dourados, com a inauguração, em fevereiro deste ano, da Granja Nossa Senhora Aparecida, a primeira granja de suínos do Brasil, com ração liquida, pressão negativa do ar, piso vasado e cochos em aço inox.





“É justo reconhecer os esforços do grupo empresarial que, mesmo em um momento de contenção econômica, por conta da pandemia mundial, apostam no potencial da nossa região e na capacidade produtiva dos pequenos criadores e investem em um projeto ousado, pioneiro e inovador”, disse o deputado, ao receber os empresários Osmar Caires e Walrter Pereira no escritório de Dourados.





Com investimentos do FCO (Fundo Constitucional do Centro-Oeste), os empresários apostam na recuperação econômica nacional e nas políticas de incentivos oferecidas pelo Governo do Estado, onde conseguiram captar quase R$ 9 milhões para aplicação na primeira granja terminadora de suínos do Brasil. “É um projeto que fortalece esse segmento, estimula a produção de suínos na nossa área rural e nos faz acreditar que, com exemplos desse porte, vamos recuperando a autoestima”, cumprimentou Barbosinha.





ASSECOM