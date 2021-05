Deputado Barbosinha pede aumento de repasses do Estado para Fundação de Saúde de Dourados

Deputado Barbosinha ©ARQUIVO

Aumento de recursos para que a Fundação de Serviços de Saúde de Dourados, a Funsaud, possa custear os serviços prestados no âmbito da macrorregião, compreendendo cerca de 33 municípios e mais de 800 mil pessoas. Esse é o objetivo de indicação protocolada nesta segunda-feira (10) pelo deputado Barbosinha (DEM), endereçada às principais autoridades ligadas com esse assunto no Estado.





O deputado douradense lembrou que, atualmente, o repasse mensal destinado a Funsaud é de aproximadamente R$ 4,4 milhões, repassado pelo Governo do Estado ao município de Dourados, “sem levar em conta que Dourados é pólo de uma macrorregião de saúde do nosso Estado e atende uma população de aproximadamente 800 mil habitantes de 33 municípios”.





Barbosinha pediu o empenho do governador Reinaldo Azambuja, e os esforços do prefeito Alan Guedes e do secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, para que a Fundação de Saúde receba esse suporte e possa continuar executando os atendimentos à comunidade, principalmente através dos trabalhos desenvolvidos no Hospital da Vida e na UPA.





