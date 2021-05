Deputado Antônio Vaz intercede por instalação de unidade de terapia intensiva em Itaporã

deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos)

O deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), solicitou ao Secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende, a instalação de um setor de unidade de terapia intensiva no hospital municipal Lourival Nascimento, na cidade de Itaporã-MS. A indicação foi realizada durante a sessão plenária desta quinta-feira (06).





Conforme o parlamentar, o município de Itaporã necessita com urgência da instalação de uma unidade de terapia intensiva visto que, em casos de necessidade, depende exclusivamente dos leitos existentes na cidade de Dourados, no qual se encontra com superlotação.





Desde a instalação do hospital municipal Lourival Nascimento, existe a necessidade de um setor de terapia intensiva, devido ao momento pandêmico. “Essa necessidade é de extrema emergência, para a população local que precisa viajar para outro município para receber o atendimento” explicou Vaz.





ASSECOM