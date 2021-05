Deputado Antônio Vaz inicia “Gabinete Itinerante” que visa atender e ouvir pedidos da população

deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos)

O Gabinete Itinerante, projeto de iniciativa do deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), inicia neste domingo (23), às 07H30 no estacionamento da igreja universal, localizada na avenida Mato Grosso 921. As atividades do evento visam ajudar a população, levando diversos atendimentos, tanto de saúde, balcão de empregos, assistência jurídica e outros.





“A ideia do Gabinete Itinerante, foi uma iniciativa inovadora no meu mandato, que tem o intuito de conversar e ouvir a população nas comunidades. A ação vai acontecer sempre aos domingos, em bairros determinados pela grande vulnerabilidade social e pela necessidade de serviços públicos,” explicou Vaz.





A proposta do gabinete itinerante é levar atendimento jurídico, orientação social, orientação de documentações, indicações e sugestões para o mandato, atendimento com enfermagem, atendimento pessoal com o deputado ouvindo a população de perto, balcão de emprego, atendimento com o grupo arimatéia.





Conforme Vaz, o principal objetivo será aproximar a população da política não somente da Capital, mas sim de todo Estado, levando esse atendimento para toda população sul-mato-grossense, com um mandato próximo das comunidades, ouvindo as demandas e conversando maneiras de melhorar os problemas discutidos.





Atendimento Jurídico





O serviço jurídico, tem como objetivo análise de processos, como proceder em cada caso e encaminhamento para defensoria pública. A advocacia popular tem foco principal levar um esclarecimento e atendimento para a população carente e vulnerável, pois sabemos que infelizmente grande parte da nossa comunidade não pode arcar com esse tipo de serviço.





Orientação Social





Vai ter um suporte com Conselheiro Tutelar, responsável pela orientação e encaminhamento das famílias para o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais perto de sua casa, solicitando programas do governo e procedimentos para cada caso.





Profissionais da Saúde





Colaboradores da enfermagem ficarão responsáveis pela aferição de pressão e teste da glicemia, se necessário levar para um atendimento médico e acompanhamento com especialista.





Orientação de documentos





Assistência aos cidadãos para realização de primeira ou segunda via de documentos pessoais, regularização em casos de perda, roubo e furtos, isenção entre outros.





Indicação ou Sugestão para o mandato





Esse serviço, tem como objetivo acrescentar sugestões de leis inovadoras para a cidade, indicações em busca de melhorias nos bairros e lugares públicos, como acessibilidade e demandas que beneficiarão a população.





Balcão de emprego





Assistência para toda população, encaminhamento de currículos em parceria com a Fundação do Trabalho (FUNTRAB). O foco dessa ação, é combater o desemprego e promover a proteção social do trabalhador com base nas políticas nacionais e estaduais de inclusão social, de modo a contribuir para o desenvolvimento sustentável sul-mato-grossense e para o estabelecimento de uma sociedade mais igualitária.





ASSECOM