Depois de bebedeira, mulher mata marido a golpes de faca

A mulher chegou a dizer que não se lembrava do que havia acontecido, mas depois confessou o crime

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município ©DIVULGAÇÃO

Márcia Alvarenga, 43 anos, foi presa em flagrante sob suspeita de matar o marido, Lorivaldo Souza, 41 anos, a golpes de faca. O caso aconteceu ontem, na aldeia em Amambai, na cidade com o mesmo nome, distante 360 quilômetros de Campo Grande.





Conforme boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada para atender a ocorrência e quando chegou encontrou um grande número de indígenas no local, que não havia sido preservado. As testemunhas, irmãs da suspeita, contaram que na noite anterior, por volta da meia-noite, estavam em casa, quando escutaram gritos vindos da casa do casal.





Na sequência, observaram, Lorivaldo fugindo, mas na madrugada retornou para a casa. Barulhos de briga e de coisas quebrando continuaram. Pouco tempo depois souberam da morte do cunhado e foram até lá ver o que havia acontecido. Outra testemunha disse que Márcia chegou em sua casa dizendo que Lourival havia morrido, mas não explicou como.





Indagada, a suspeita contou que tinha bebido com o marido na noite anterior quando começaram a discutir. Ela disse que não se recordava de tudo, porque estava muito bêbada, mas confirmou ter agredido o marido com uma faca. A arma e a roupa suja de sangue que Márcia usava no momento do crime foram apreendidas. O caso segue sob investigação policial.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Viviane Oliveira