Delegado Mikaill é velado em Campo Grande e será sepultado em SP

Velório será realizado na Pax que fica na rua 13 de maio

©Moreira Produções

O velório do delegado Mikaill Alessandro Gouveia Farias de 42 anos, que morreu em um acidente na noite desta quinta-feira (6), na BR-060 ao bater em um caminhão boiadeiro, será realizado na Pax que fica na rua 13 de Maio, em Campo Grande.





O velório está marcado das 7h30 até às 9h30 da manhã desta sexta-feira (7), quando deve ser transladado até a cidade de Bauru, em São Paulo onde será sepultado.





Mikaill fazia parte dos quadros da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul desde 2014, quando foi aprovado no concurso público e lotado na delegacia de Amambai, passando depois a atuar em Paranhos e como delegado-adjunto em Ponta Porã. Já no final de 2019 foi transferido para Campo Grande.





Na Capital, Mikaill atuou nas 1º e 6º delegacias de polícia civil e no dia 3 deste mês assumiu a titularidade da mais recente delegacia criada para combater crimes rurais, a Deleagro.





O acidente





O acidente aconteceu quando o delegado voltava de uma operação da Deleagro em Ponta Porã. Ele conduzia um Volkswagen Gol que se envolveu em acidente com um caminhão boiadeiro na BR-060. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.





Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi levado intubado para atendimento médico na Santa Casa Capital. Ele foi socorrido inicialmente por uma ambulância privada que passava pelo local. Porém, o delegado veio a óbito na Santa Casa





O motorista do caminhão, que seguia para Nioaque, disse que desviou para não atingir frontalmente o carro do delegado, que acabou colidindo no tanque de combustível. Após a batida, o veículo capotou em uma pequena ribanceira nas margens da pista.





O delegado teve fratura na perna esquerda, luxação no braço direito e região pélvica. Ele conseguiu sair do carro sozinho, antes que o veículo pegasse fogo. O caminhoneiro iria descarregar a carga em um frigorífico de Sidrolândia. Já o carro dirigido pelo delegado, não tinha passageiros e ficou destruído.





Por: Thatiana Melo