Curso do TCE-MS aborda a importância do Controle Social na qualidade de vida da população

Destacar a importância do Controle Social nas ações dos gestores com relação à cidadania e à qualidade de vida da população, é o objetivo do curso que será oferecido no modelo EAD pela Escola Superior de Controle Externo (Escoex) do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, a partir do próximo dia 01 de junho.





Com 20h de duração, a capacitação “Controle Social, Cidadania e Qualidade de Vida” tem como público-alvo, jurisdicionados, servidores do TCE-MS e a sociedade. As inscrições já podem ser realizadas no Portal da Escoex, no endereço http://www.tce.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/365





O curso que traz como um dos destaques as vantagens em se fazer medicina preventiva como uma das formas de economia futura para o Poder Público, tem como instrutora a auditora estadual de controle externo, Ana Claudia Pilla. O prestador de serviço, responsável pela ginástica laboral no TCE-MS, Rodrigo Moraes Ricarte Granja, também fará uma participação no curso.





O conteúdo está dividido em 4 módulos: O Controle Social; Administração Pública e Cidadania; Qualidade de Vida e Bem-Estar da População; A Responsabilidade do Gestor na Qualidade de Vida da População.





Por: Olga Mongenot