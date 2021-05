Copasul inaugura Unidade da Irrigação em Ribas do Rio Pardo

Nesta quarta-feira, dia 26 de maio, a Copasul inaugura mais uma unidade no Mato Grosso do Sul. Desta vez, será o escritório de suporte à Irrigação no Município de Ribas do Rio Pardo, a cerca de 100 quilômetros da Capital do Estado, sentido leste.





A expansão da irrigação na região levou a cooperativa a optar por estruturar uma unidade local, com suporte para as manutenções e vendas de pivôs centrais da Valley no local. Na região de Ribas do Rio Pardo, aliás, está instalado o maior pivô já comercializado pela revenda Copasul até hoje, com cobertura de 187 hectares, além de outras dezenas de pivôs nas propriedades da região.





A solenidade terá presença de diretores da Copasul e do presidente da Valmont, empresa proprietária da marca Valley. Renato Silva também fará uma visita a Naviraí onde manterá reunião com a diretoria da Copasul. Também fazem parte da comitiva da Valmont, Jonas Dario Proença, do Desenvolvimento e Marketing, e Vinicius Melo, Diretor Comercial.





O evento terá a presença de Gervasio Kamitani e Nelson Antonini, presidente e vice do Conselho de Administração, além de produtores rurais da região, convidados para representarem toda a classe produtora local.





Em Ribas, a solenidade tem programação rápida e vai apenas marcar mais um avanço da Copasul. Por medidas de segurança, por conta da pandemia, haverá apenas os diretores e número fixo de produtores para acompanhar o descerramento da placa de inauguração.





A Copasul





Fundada no ano de 1978 em Naviraí, a Cooperativa Agrícola Sul-Mato-Grossense – Copasul é fruto da visão futurista e empreendedora do trabalho de 27 cotonicultores, em sua maioria pertencentes às famílias Kamitani e Suekane.





A missão segue sendo a de promover o fortalecimento e crescimento de cooperados utilizando de um atendimento com excelência para garantir a satisfação dos clientes associados. Atualmente, a Copasul tem mais de 1.600 cooperados e atua no fornecimento de insumos, assistência técnica, comercialização e padronização de grãos, fecularia e fiação de algodão, além de fornecer diesel, equipamentos para irrigação de precisão e energia solar.









ASSECOM