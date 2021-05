CONCURSOS| Termina amanhã inscrição de processo seletivo da Prefeitura de Maracaju

Os contratados devem cumprir jornada de trabalho semanal de 20 a 40 horas com remuneração que varia de R$ 1.151,78, a R$ 8.590,27. Os candidatos de ensino fundamental devem se candidatar pessoalmente, no setor de protocolo geral, na rua Appa, nº 120, Centro. Já os profissionais de níveis médio e superior poderão realizar de forma online, por meio do site da prefeitura