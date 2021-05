Com verba do deputado Marçal Filho, Centro Poliesportivo é entregue em Chapadão do Sul

Complexo esportivo conta com com quadra, arquibancada, dois vestiários, dois banheiros, sala de depósito e sala para professores

Com verba destinada pelo deputado Marçal Filho, foi inaugurado em Chapadão do Sul o Centro Poliesportivo Sibipiruna, um complexo com área total construída de 4.900m², onde foram investidos R$ 1.460.760,21, que conta com quadra poliesportiva, arquibancada, dois vestiários, dois banheiros, sala de depósito e sala para professores.





O complexo conta também com pista de skate, quadra de vôlei e playground. Todos os espaços foram planejados e construídos com total acessibilidade.





Do valor total da obra, Marçal Filho destinou R$ 478.500,00 no ano de 2011, quando exercia mandato como deputado federal, e desde então, a obra vem sendo executada, sendo entregue pelo prefeito João Carlos Krug, que ressaltou a importância da emenda recebida.





“Com esta emenda destinada pelo deputado Marçal Filho, conseguimos fazer uma obra excelente para Chapadão do Sul, que vem sendo muito bem apreciada pela população. No Centro Poliesportivo Sibipiruna foi feita uma quadra com qualidade espetacular, que conta ainda com estrutura com banheiros adequados e salas com amplo espaço para jogos, como tênis de mesa e xadrez, além de outras atividades”, disse Krug.





O deputado estadual Marçal Filho ressaltou a importância de investir em espaços de lazer como o centro poliesportivo, que foi entregue em Chapadão do Sul. “Estes locais são adequados e seguros para os moradores se divertirem, principalmente jovens e adolescentes, que usufruem de forma segura, e não ficam expostos nas ruas”, disse.





Marçal destacou ainda a importância de investir em centros poliesportivos nos municípios de Mato Grosso do Sul, por que também faz parte do desenvolvimento e oferece área para socialização da população.









ASSECOM