Com Covid-19, Cabo Almi é intubado em hospital de Campo Grande

José Almi foi internado na manhã desta sexta-feira (07), no Hospital da Cassems; família pede orações

Deputado estadual José Almi (PT)

Deputado estadual José Almi (PT) foi intubado na tarde de hoje no Hospital da Cassems após pulmões ficarem 70% comprometidos (Foto Divulgação)





O deputado estadual José Almi (PT) precisou ser intubado na tarde desta sexta-feira (07) após o quadro de saúde agravar em decorrência da covid-19. O parlamentar foi de ambulância para o Hospital da Cassems na manhã de hoje e segue em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).





Até ontem os pulmões do parlamentar estavam com 50% comprometidos. Mas hoje evoluíram para 70% e precisou de um suporte médico hospitalar melhor. “O caso dele agravou. Vai ser intubado. Vamos orar. Queria levar ele para São Paulo, mas não dá”, disse o filho do deputado, Flávio Moura.





Almi é diabético e temia contrair o coronavírus desde o início da pandemia. Ele estava exercendo o mandato de forma remota e participava das sessões de dentro da sua residência. Nesta semana ele não compareceu a nenhuma das sessões ordinárias. Ele teve a doença confirmada no final da tarde de terça-feira (05). Além dele, a esposa e a nora também foram infectados.





Por Gabriela Couto