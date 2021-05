Com bandeira vermelha, conta de luz ficará mais cara neste mês

A bandeira tarifária será vermelha patamar 1, com custo de R$4,169 para cada 100kWh consumidos, confira dicas de como economizar

A conta de energia elétrica vai ficar mais cara no mês de maio em todo o país. A bandeira tarifária será vermelha patamar 1, com custo de R$4,169 para cada 100kWh consumidos.





De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o mês de maio dá início ao período seco e, com isso, os principais reservatórios têm nível de abastecimento reduzido. Esse cenário sinaliza patamar desfavorável de produção das hidrelétricas.





"Essa conjuntura sinaliza patamar desfavorável de produção pelas hidrelétricas e elevada necessidade de acionamento do parque termelétrico, pressionando os custos relacionados ao risco hidrológico e o preço da energia no mercado de curto prazo. A conciliação desses indicadores levou ao acionamento do patamar 1 da Bandeira Vermelha", informou a Aneel.





Ainda segundo o órgão, abril foi o mês com pior aporte hidráulico da história do Sistema Interligado Nacional (SIN). O mês é conhecido por marcar o fim do período de transição entre as estações úmida e seca.





O sistema de bandeiramento foi criado em 2015 e sinaliza o custo real da energia gerada. Ela é dividida em verde, amarela ou vermelha. Atualmente as tarifas têm os seguintes valores:





Verde: sem cobrança adicional

Amarela: R$ 1,34 por 100 quilowatts-hora (kWh) de energia consumida Vermelha patamar 1: R$ 4,16 por 100 kWh Vermelha patamar 2: R$ 6,24 por 100 kWh

Confira algumas dicas que podem ajudar a reduzir a conta de energia no fim do mês:





Chuveiro elétrico

Tomar banhos mais curtos, de até cinco minutos; Selecionar a temperatura morna no verão; Verificar as potências no seu chuveiro e calcular o seu consumo.

Ar condicionado

Não deixar portas e janelas abertas em ambientes com ar condicionado; Manter os filtros limpos; Diminuir ao máximo o tempo de utilização do aparelho de ar condicionado; Colocar cortinas nas janelas que recebem sol direto.

Geladeira

Só deixar a porta da geladeira aberta o tempo que for necessário; Regular a temperatura interna de acordo com o manual de instruções; Nunca colocar alimentos quentes dentro da geladeira; Deixar espaço para ventilação na parte de trás da geladeira e não utilizá-la para secar panos; Não forrar as prateleiras; Descongelar a geladeira e verificar as borrachas de vedação regularmente.

Iluminação

Utilizar iluminação natural ou lâmpadas econômicas e apagar a luz ao sair de um cômodo; Pintar o ambiente com cores claras.

Ferro de passar

Juntar roupas para passar de uma só vez; Separar as roupas por tipo e começar por aquelas que exigem menor temperatura; Nunca deixe o ferro ligado enquanto faz outra coisa.









Por: Rafaela Moreira