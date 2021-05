CAPITAL| Vereadores recebem Ministra que se compromete a auxiliar em liberação de obra

“A visita da Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, à Câmara Municipal de Campo Grande é um marco para todos os vereadores da Capital. Mais ainda, pelo compromisso dela em nos ajudar a viabilizar uma obra importante para nossa cidade”. Assim o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, resumiu a visita da Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, Deputada Federal licenciada por Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, na manhã desta segunda-feira (10 de maio). O presidente explicou que a ministra fez uma visita política e institucional, pedindo aos vereadores da Capital que escolham em consenso uma obra prioritária para que ela possa viabilizar junto ao governo federal, através da liberação de emendas e recursos.





“São visitas importantes para o Poder Legislativo Municipal, recebermos senadores, deputados federais e agora nossa Ministra da Agricultura. Parcerias relevantes para a construção de um novo momento da nossa cidade, para superarmos a crise causada por essa Pandemia mundial. Especialmente a ministra Tereza Cristina que demonstra que não se esqueceu de Campo Grande e de seu Estado de origem. Ela pode fazer muita coisa boa pela nossa cidade, assim como tem feito por todo país”, ponderou Carlão.

Ele explicou que recebeu a ministra na presidência da Casa de Leis, com a presença da maioria dos vereadores da Capital e se colocou à disposição para ouvir as demandas dos campo-grandenses e lutar pela viabilização das demandas prioritárias.





“Conversamos sobre projetos para o desenvolvimento da nossa Capital e parcerias com o governo federal. Ela se colocou à disposição para ouvir as demandas dos campo-grandenses e lutar pela viabilização dessas obras. Agora nós, os 29 vereadores de Campo Grande, vamos nos reunir e apontar essa obra de consenso para que ela possa viabilizar junto ao Governo Federal. Ela tem se destacado na equipe ministerial e demonstra muita competência na execução da sua pasta. Está se dispondo a ajudar Campo Grande em qualquer área. Ficamos muito satisfeitos com a postura da ministra e também estamos à disposição para unirmos esforços por nossa população”, concluiu o presidente.





Por: Janaina Gaspar