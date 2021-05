CAPITAL| Vereadores analisam em 2ª votação projeto que coloca nome na rotatória entre Mato Grosso e Via Parque

Projeto já foi aprovado em primeira discussão na terça-feira (4)

Vereadores durante sessão presencial ©ARQUIVO

Está na pauta de votação da Câmara Municipal de Campo Grande, nesta quinta-feira (6), apenas a segunda votação da proposta que denomina de Paulo Roberto Martins Teixeira a rotatória entre as Avenidas Mato Grosso e Via Parque - a medida foi aprovada em primeira discussão na semana passada. De volta ao plenário, a sessão está marcada para às 9 horas e será transmitida nas redes sociais da Casa de Leis.





Segundo a proposta, apresentada pelos vereadores Carlão (PSB) e João César Mattogrosso (PSDB), Paulo foi engenheiro e, aos 69 anos, morreu vítima de Covid-19 em 20 de dezembro de 2020, em Campo Grande. Nasceu na cidade, mas cursou engenharia em Juiz de Fora, Minas Gerais, retornando à Capital em 1975.





O profissional participou de obras como a rodovia 262, entre Miranda e Corumbá, além do reordenamento viário na rotatória que pode levar seu nome. "O homenageado trabalhou no antigo Dermat (Departamento de Estradas de Rodagem de Mato Grosso do Sul), que passou a se chamar Dersul com a criação de MS, e no fim da década de 80 se transferiu para a iniciativa privada".





Outras medidas ainda podem ser analisadas nesta manhã em regime de urgência. Contudo, vereadores têm pedido aos colegas que evitem pedir rapidez na votação de proposituras, porque o distanciamento e reuniões com necessidade de serem mais curtas dificultam a discussão.





Por: Mayara Bueno