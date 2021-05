CAPITAL| Veja o que abre e o que fecha no feriado de Corpus Christi

Transporte coletivo terá tabela horária de domingo na quinta-feira (3); parques municipais funcionarão das 5h às 20h, com todas as normas de biossegurança para conter a proliferação do novo coronavírus.

Na quinta-feira (3), é celebrado o Corpus Christi, uma festa da Igreja Católica que lembra instituição da eucaristia e celebra o Corpo de Cristo. Em Campo Grande, as repartições públicas não abrirão, mas pontos de vacinação contra a Covid-19 estarão disponíveis para o respectivo publico que ainda não foi definido.





Segundo a prefeitura, os parques municipais funcionarão das 05h às 20h, porém sem as atividades monitoradas. Para conter a proliferação do novo coronavírus, as normas de biossegurança continuam. Para ter acesso a parte de internas das estruturas dos parques continua. Aferição de temperatura e higienização com álcool em gel.





Repartições e outras unidades administrativas não terão expediente.





De acordo com a prefeitura, manter o isolamento social continua sendo a recomendação.





Quem não puder evitar a saída de casa deve usar máscaras de tecido, ficar distante, no mínimo, 1,5 m de outras pessoas e manter a higienização das mãos. O toque de recolher continua das 21h às 05h da manhã.





Transporte





As linhas de ônibus na quinta-feira serão operadas com horários de domingo. Segundo o Consórcio Guaicurus, serão disponibilizados em torno de 85 ônibus para atender uma demanda que pode chegar a 11 mil passageiros.





Alimentação





De acordo com a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercadistas (Amas), os mercados e hipermercados de Campo grande estarão abertos normalmente, seguindo os horários específicos de cada rede.





Casa da mulher





A Casa da Mulher Brasileira funciona normalmente na quinta-feira.





Serviço funerário





O atendimento é ininterrupto. A população deve observar os protocolos de Campo Grande contra o coronavírus relativos ao atendimento.





Lojas





Conforme a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), as lojas de ruas podem funcionar nas 9hs às 18hs e as dos shoppings, das 10h às 21h.





Shoppings





Shopping Pátio Central





Horário: 9h às 15h - com música ao vivo na praça de alimentação





Shopping Norte Sul





Horário: 10h as 21h - com todas as lojas e quiosques abertos.





Shopping Bosque dos Ypês





Horário: 11 às 21h





Shopping Campo Grande





Horário: Lojas, quiosques das 12h às 20h e alimentação, lazer das 10h às 21h





Pontos de vacinação contra a Covid-19





Segundo a prefeitura de Campo Grande, haverá vacinação contra a Covid-19 neste feriado, porém os pontos de imunização e público-alvo ainda não foram definidos.





Por G1MS