CAPITAL| Vacinação contra covid em gestantes ocorrerá em 7 locais nesta sexta-feira (21)

Imunizante estará disponível somente em dois lugares a partir das 7h30: drive-thru da Cassems e Seleta

Mulher é vacinada contra a covid no Guanandizão ©Kísie Ainoã

A Prefeitura de Campo Grande retoma nesta sexta-feira (21) a aplicação da primeira dose em gestantes com ou sem comorbidades a partir dos 18 anos e puérperas de até 45 dias pós-parto.





O imunizante estará disponível para este público em sete locais, sendo somente dois a partir das 7h30: drive-thru da Cassems e Seleta.





A partir das 13h a vacinação continua no IMPCG e nas CFs (Clínicas da Família) Nova Lima, Iracy Coelho e Caiobá, além da USF (Unidade de Saúde da Família) Moreninha.





A vacinação também continua com a segunda dose da Astrazeneca para quem tomou a primeira dose até 21 de março. Neste caso, as pessoas devem procurar o ginásio Guanandizão e o drive-thru do Parque Ayrton Senna (confira abaixo).





Locais e horários de vacinação desta sexta-feira:









Somente na quinta-feira foram imunizadas 7.067 pessoas em Campo Grande. Ao todo, o município vacinou com a primeira dose 261.476 pessoas (28,8% da população. Outras 116.588 pessoas tomaram a segunda dose (12,8%).









Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Gabriel Neris