CAPITAL| Toque de recolher a partir das 22h começa nesta quarta-feira

Até o Dia das Mães, no domingo (9), toque é das 22h às 5h na Capital

De quarta-feira até domingo o toque é das 22h às 5h

A partir desta quarta-feira (5), Campo Grande terá toque de recolher estendido para às 22h. A medida foi tomada por conta do Dia das Mães, que acontece no domingo (9).





Então, a circulação na Capital fica proibida das 22h às 5h. No entanto, o toque de recolher neste horário é válido apenas de quarta-feira (5) até o domingo (9).





A medida foi decretada pelo Governo do Estado, após pedido do município. O toque de recolher com início mais tarde permite ao comércio funcionar por mais tempo durante a semana do Dia das Mães.





De acordo com a chefe da Consultoria Legislativa do Governo do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, a mudança no toque foi baseada em critérios técnicos e científicos. “Foi feita uma análise e decidido que haverá esta flexibilização durante estes cinco dias, relativizando a regra em função do Dia das Mães, para evitar a concentração de pessoas no mesmo horário no comércio", explicou.





Atualmente, Campo Grande está classificada com bandeira vermelha e alto risco de coronavírus. Ou seja, o toque de recolher estabelecido por decreto estadual é das 21h às 5h.





Neste período de exceção para o Dia das Mães, a cidade foi classificada como bandeira laranja. No entanto, deve voltar a classificação anterior, de bandeira vermelha, a partir do dia 10 de maio.





O Prosseguir classifica o risco de coronavírus de acordo com a quantidade de leitos disponíveis, casos confirmados, óbitos causados pela Covid-19 e outros fatores. Assim, as classificações são divulgadas a cada 14 dias.





Quando redefinidas as bandeiras dos municípios de MS, o toque de recolher pode ser alterado nas cidades. A próxima classificação deve ser divulgada em 12 de maio.





Por: Dândara Genelhú