CAPITAL| Projeto "Cores e Vias" da Sectur colore os viadutos da Cidade

Levar cor e alegria para os viadutos de Campo Grande: esta é a intenção do projeto “Cores e Vias”, que será inaugurado no dia 22 de maio, às 9 horas. Idealizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), o “Cores e Vias” começa pelo viaduto Senador Italívio Coelho, localizado entre as avenidas Ceará e Afonso Pena.





Ton Barbosa é o artista responsável pela arte no local. De acordo com ele, as características únicas da Capital são os elementos que compõe a pintura.





“Estou muito feliz de inaugurar este projeto. Decidi envolver o viaduto com a bandeira da nossa cidade e, já que a nossa Campo Grande foi denominada a Capital das Araras, as aves também estarão na obra”, adianta o artista visual.





Segundo o secretário de Cultura e Turismo, Max Freitas, cada local receberá a arte de um pintor ou grafiteiro local. “Selecionamos os dez principais viadutos da cidade para receber a revitalização. Estamos em busca de parceria com empresas e instituições privadas para auxiliar no financiamento destas obras”, pontua ele.





Valorizar a formação cultural campo-grandense





O projeto “Cores e Vias” envolve cultura, arte, educação e preservação patrimonial, valorizando a cultura regional, colorindo o espaço urbano e gerando um visual que vai contribuir com o sentimento de pertencimento e aumentar o bem-estar social no habitar urbano.





“Queremos estimular e despertar na comunidade o desejo de preservar o patrimônio público, mantendo a nossa cidade entre as melhores cidades para se viver do Brasil”, finaliza Max Freitas.





Serviço





Quer fazer parte do projeto? Entre em contato com a Sectur pelo telefone 67 4042-1313 ou 67 99233-1905.





SECOM