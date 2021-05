CAPITAL| Prefeitura amplia faixa-etária para vacinação de trabalhadores da educação e assistência social

A Prefeitura de Campo Grande ampliou o público para vacinação contra a Covid-19. Nesta quinta-feira, dia 20 de maio, trabalhadores da educação e profissionais de assistência social com 18 anos ou mais já podem se imunizar. Também estará sendo feita a aplicação da segunda dose de Astrazeneca para pessoas que se vacinaram até o dia 20 de março e a repescagem de todos os públicos já contemplados, com exceção das gestantes com ou sem comorbidade.





O atendimento destes públicos ocorre em locais distintos. A vacinação de trabalhadores da educação e profissionais da assistência social, além da aplicação da segunda dose de Astrazeneca, ocorre nos mais de 50 pontos de imunização espalhados pelas sete regiões urbanas e distritos do município. A relação de todos os locais abertos e os respectivos horários para vacinação está disponível no fim do texto.





Já a repescagem para os demais públicos será realizada somente no Drive-thru Ayrton Senna e no Guanandizão.





Quem pode se vacinar?





Pessoas com 59 anos ou mais sem comorbidades





Trabalhadores das forças de segurança e salvamento e forças armadas 18 anos ou mais





Trabalhadores do transporte coletivo urbano e rodoviário 18 anos ou mais





População indígena 18 anos ou mais





População quilombola 18 anos ou mais





Puérperas até 45 dias pós-parto 18 anos ou mais





Pessoas com deficiência permanente 18 anos ou mais





Pessoas com comorbidades 18 anos ou mais









A orientação é para que todas as pessoas façam o cadastro no sistema de identificação prévia através do site: http://vacina.campogrande.ms.gov.br , leve um documento comprobatório no ato da vacinação.





Com esta ampliação, Campo Grande deve concluir a imunização de todos os públicos elencados como prioritários no Plano Nacional de Imunização (PNI), o que abre a possibilidade de avançar na vacinação da população sem comorbidades, no entanto, tão decisão depende das diretrizes a serem estabelecidas.





Até o momento, 254.947 pessoas foram vacinadas com a primeira dose, o que representa 28.15% da população campo-grandense. Destas, 116.245 já receberam a segunda dose. O município aplicou 371.192 doses de vacinas contra a Covid-19 desde o dia 19 de janeiro, início da vacinação emergencial contra a Covid-19.





Onde se vacinar?





Drive-thru Ayrton Senna





7h30 às 17h





Drive-thru Albano Franco





7h30 às 17h





Drive-thru Cassems





7h30 às 17h





Guanandizão





7h30 às 17h





Seleta





7h30 às 16h45





IMPCG





13h30 às 19h30





Unidades de saúde





13h às 16h45





Prosa





USF MATA DO JACINTO

USF NOVA BAHIA

USF NOROESTE

USF MARABÁ

USF ESTRELA DALVA





Bandeira





USF CARLOTA

USF UNIVERSITÁRIO

USF MORENINHA

USF ITAMARACÁ

USF TIRADENTES

USF MAPE

USF ARNALDO





Imbirussu





USF AERO ITÁLIA

USF ALBINO COIMBRA

USF SERRADINHO

USF LAR DO TRABALHADOR

USF SILVIA REGINA

USF SÍRIO LIBANÊS

UBS POPULAR

USF INDUBRASIL

USF ZÉ PEREIRA

USF ANA MARIA DO COUTO





Segredo





UBS CORONEL ANTONINO

USF SÃO FRANCISCO

USS VILA NASSER

USF PARADISO

USF AZALÉIA

UBS ESTRELA DO SUL

USF JOSÉ TAVARES

USF NOVA LIMA

USF VIDA NOVA

USF VILA COX





Lagoa





USF BURITI

USF OLIVEIRA

USF BATISTÃO

USF COOPHAVILA

UBS CAIÇARA

USF SÃO CONRADO

USF ANTÁRTICA

C.F CAIOBÁ

USF VILA FERNANDA

USF TARUMÃ





Anhanduizinho





UBS JOCKEY CLUB

USF ANHANDUÍ

UBS DONA NETA

USF BOTAFOGO

C.F IRACY COELHO

USF PARQUE DO SOL

USF LOS ANGELES

USF MACAÚBAS

USF DOM ANTONIO

USF PAULO COELHO

UBS AERO RANCHO

UBS PIONEIRA





ASSECOM