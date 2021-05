CAPITAL| Prefeitura abre vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 58 anos sem comorbidades

A Prefeitura de Campo Grande abre já nesta sexta-feira, dia 28 de maio, a imunização para pessoas com 58 anos sem comorbidades. Paralelamente, será dado continuidade à vacinação de trabalhadores industriais e caminhoneiros com 45 anos ou mais, além de trabalhadores de trabalhadores de transporte metroviário, ferroviário, aéreo, aquaviário e trabalhadores portuários com 18 anos ou mais. Pessoas que tomaram a primeira dose de Astrazeneca até o dia 28 de março.





Na quinta-feira, dia 27 de maio, o Ministério da Saúde avalizou a intenção já apresentada pelo município de Campo Grande para avançar à vacinação por faixa-etária. Nesta manhã, foi publicada nota técnica orientado sobre a possibilidade de uso de até 70% do quantitativo de doses enviadas para este fim.





Na última remessa, a Capital recebeu aproximadamente 20 mil doses de vacina Astrazeneca para dar andamento à vacinação dos públicos prioritários estabelecidos pelo Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19.





A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) reforça que os trabalhadores industriais precisam comprovar vínculo empregatício ou o efetivo exercício da função, conforme descrito no Plano Nacional de Imunização (PNI). É necessário ainda a realização do cadastro no sistema de identificação prévia para dar mais agilidade ao processo de vacinação. O acesso é feito pelo site: http://vacina.campogrande.ms.gov.br.





Onde se vacinar ?





Drive-thru Ayrton Senna





7h30 às 20h





Drive-thru Albano Franco





7h30 às 20h





Drive-thru Cassems





7h30 às 20h





Guanandizão





7h30 às 20h





Seleta





7h30 às 16h45





Unidades de saúde





13h às 16h45





Prosa





USF NOROESTE

USF NOVA BAHIA

USF MATA DO JACINTO

USF ESTRELA DALVA





Imbirrusu





USF SÍRIO LIBANÊS

UBS SILVIA REGINA

UBS LAR DO TRABALHADOR

UBS POPULAR

USF INDUBRASIL

USF ANA MARIA DO COUTO

USF AERO ITÁLIA

USF ALBINO COIMBRA

USF SERRADINHO





Anhanduizinho





USF DOM ANTÔNIO BARBOSA

UBS AERO RANCHO

UBS PIONEIRA

UBS JOCKEY CLUB

USF ANHANDUÍ

UBS DONA NETA

USF BOTAFOGO

C.F IRACY COELHO

USF PARQUE DO SOL

USF MACAÚBAS

USF LOS ANGELES

USF PAULO COELHO





Lagoa





USF ANTÁRTICA

USF SÃO CONRADO

CF PORTAL CAIOBÁ

USF TARUMÃ

UBS BURITI

USF OLIVEIRA

USF BATISTÃO

USF COOPHAVILA

USF VILA FERNANDA





Segredo





USF VILA COX

CF NOVA LIMA

UBS CEL ANTONINO

USF SÃO FRANCISCO

USF VILA NASSER

USF JARDIM PARADISO

USF AZALÉIA

USF VIDA NOVA

USF JOSÉ TAVARES

UBS ESTRELA DO SUL





Bandeira





USF TIRADENTES

USF MORENINHA

UBS CARLOTA

UBS UNIVERSITÁRIO

USF ITAMARACÁ





