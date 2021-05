CAPITAL| Operação Toque de Recolher fiscaliza 80 comércios e aborda 325 pessoas nas ruas da Cidade

Horário continua restrito das 22h às 05h

Denúncias devem ser feitas pelo 153, da Guarda - GCM ©ARQUIVO

A GCM (Guarda Civil Metropolitana) marcou presença em 80 estabelecimentos comerciais e abordou 325 pessoas nas ruas durante a Operação Toque de Recolher, realizada na noite desta última sexta-feira (21) em Campo Grande.





Integrados a Sesdes (Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social), Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano) e Vigilância Sanitária, os agentes ficalizaram 97 comércios.





Já durante as ações no trânsito, em conjunto com Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), 496 veículos foram abordados. Três pessoas estavam dirigindo embriagadas e 10 sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação).





Fonte: Midiamax

Por: Renata Fontoura