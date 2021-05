CAPITAL| Maioria aprova atuação de Marquinhos no controle à pandemia, aponta pesquisa

Do total, 57,15% consideraram a aprovação muito positiva ou positiva

Mais da metade dos campo-grandenses considera positiva ou muito positiva a atuação do prefeito Marquinhos Trad (PSD) no enfrentamento à pandemia da covid-19. O levantamento foi feito pelo Ipems (Instituto de Pesquisa de Mato Grosso do Sul) e ouviu moradores das sete regiões da Capital.





Entre os dias 25 e 26 de abril, os pesquisadores ouviram 400 pessoas entre 16 e 70 anos . As entrevistas foram feitas por telefone e também pessoalmente. O grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro varia de 4,90% para mais ou para menos.





Aos participantes foi feito a seguinte pergunta: “Em sua opinião, como está sendo a atuação do prefeito Marquinhos Trad em relação à pandemia Covid-19?”





Do total, 57,15% consideraram a aprovação muito positiva ou positiva. Já 30,28% disseram ser regular e 12,57% avaliaram que a postura do prefeito é negativa ou muito negativa.





As regiões do Prosa, onde ficam bairros como Chácara Cachoeira, Mata do Jacinto, Noroeste Novos Estados, foi a área que mais avaliou positivamente a administração de Marquinhos na pandemia, um total de 21,99% dos participantes. Já a região da Lagoa, onde ficam Vila Bandeirantes, Cophavila e Santa Emília, foi o local onde o prefeito teve a pior avaliação.





