CAPITAL| Grávidas e puérperas podem receber a 1ª dose da vacina contra Covid, neste sábado

Pessoas que tomaram a 1ª dose da AstraZeneca no dia 22 de março estão autorizados a receber o reforço vacinal. A aplicação será em apenas um local.

Neste sábado (22), gestantes e puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto), com ou sem comorbidades, poderão receber a primeira dose da vacina contra Covid, em Campo Grande.





Além deste grupo, também haverá a aplicação da 2ª dose da AstraZeneca para aquelas pessoas que tomaram a primeira dose do imunizante até o dia 22 de março, na capital.





A aplicação da 2ª dose da CoronaVac segue suspensa, em Campo Grande. Só nesta sexta-feira (21), 2.439 pessoas receberam a vacina contra Covid. O número total de imunizados com as duas doses é de 116.811, o que representa 12,89% da população da capital. Com uma única dose, Campo Grande está próximo de atingir 30% de vacinados, com 263.729 pessoas.





Para evitar filas e aglomerações, a orientação é para que seja realizado o cadastro no sistema de identificação prévia. O acesso é feito através do site





Onde ir para receber a imunização?





Drive-thru do Albano Franco - das 7h30 às 17h.