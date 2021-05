CAPITAL| Comércio está autorizado a funcionar no feriado de Corpus Christi em horário reduzido

Conforme a Convenção Coletiva do Trabalho, o comércio poderá funcionar das 9h às 18h

©ARQUIVO O comércio de Campo Grande está autorizado a funcionar no feriado de Corpus Christi, celebrado no dia 3 de junho, das 9 às 18h. No entanto, essa decisão fica a critério de cada empresário.





É o que informa a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG).





A data é considerada como ponto facultativo pela Convenção Coletiva do Trabalho, firmada entre o Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande, Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande (Sindivarejo CG) e a Fecomércio-MS.





O horário de funcionamento foi estipulado pela Convenção.





Critérios





Mesmo estando autorizadas a abrirem, as empresas precisam cumprir algumas exigências.





É necessário informar ao sindicato laboral a abertura, com até cinco dias de antecedência por escrito, com protocolo e pagar R$ 15 por funcionário. Estabelecimentos contribuintes do sindicato estão isentos dessa taxa.





A folga compensatória ao colaborador deve ser concedida em até 15 dias subsequentes. Além de uma indenização no valor de 7% do piso salarial aos empregados que são contribuintes da entidade laboral.





Economia





Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL CG), Adelaido Vila, a abertura será essencial para continuar aquecendo a economia local.





"Abrir no Corpus Christi é extremamente importante, poi mantém o ritmo de produção que o varejo está tendo, ainda mais agora que nós estamos com a redução novamente do horário, com o toque de recolher. Para nós é extremamente interessante que, realmente, a gente possa trabalhar", finaliza.





Devido ao toque de recolher, a partir de segunda-feira (31), o comércio passará a funcionar até às 21h, exceto no feriado.





Por: Izabela Cavalcanti