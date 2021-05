CAPITAL| Câmara promove l Fórum de Políticas Públicas para Pessoas Surdas no dia 07 de junho

Evento com tradução simultânea em Libras será online, terá inscrições limitadas e emissão de certificado

A importância da comunidade surda e o fortalecimento das instituições existentes no município, serão debatidos no l Fórum de Políticas Públicas para Pessoas Surdas promovido pela Câmara Municipal de Campo Grande no dia 7 de junho (segunda-feira), das 9h às 12h, no Plenário Oliva Enciso.





Por conta da pandemia, as palestras serão transmitidas de forma online, para evitar aglomerações e a consequente disseminação do coronavírus.









Por iniciativa do Vereador Silvio Pitu, presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade da Câmara Municipal, o Fórum vai promover um ciclo de palestras cujo objetivo é debater políticas públicas para pessoa surda e a integração deste segmento com associações de surdos, docentes, intérpretes e estudantes, por meio de reflexões coletivas, além de trocas de experiências sobre profissional intérprete de língua de sinais.





As palestras serão ministradas pelo Dr. Adriano de Oliveira Gianotto - presidente da AFAPS/MS; Helen Trefzger Ballock - presidente da ASSUMS (Associação dos Surdos de Mato Grosso do Sul); Drª Rita de Cássia Fuentes Luz Suenaga - presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB/MS; Lizabete Coutinho de Lucca - Chefe da Divisão de Educação Especial da Semed (Secretaria Municipal de Educação) e Renato Borges Daniel, presidente da ASPCG (Associação Pantanal dos Surdos de Campo Grande).





Inscrições





As vagas são limitadas e os interessados em participar e receber certificado podem se inscrever até o dia 01/06, CLICANDO AQUI . Para os inscritos será enviado um link por e-mail, para comprovação de presença, para emissão do certificado oficial.





A população em geral poderá acompanhar a transmissão ao vivo do l Fórum de Políticas Públicas para Pessoas Surdas pela TV Câmara, pelo Facebook ou canal no Youtube da Casa de Leis.





O Fórum vai disponibilizar intérpretes de libras que estarão fazendo a tradução simultânea de todo o evento.





Apoio - O evento conta com apoio da Associação de Famílias, Amigos, Profissionais e Pessoas Surdas de Mato Grosso do Sul (AFAPSMS), Associação Pantanal dos Surdos de Campo Grande (APSCG) e Associação dos Surdos de Mato Grosso do Sul (ASSUMS).





ASSECOM