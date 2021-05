Campo Grande libera eventos com 50% de ocupação mediante autorização da Vigilância Sanitária

Eventos ilegais podem acarretar multa de até R$ 15 mil

Secretário de Saúde afirma que a Capital ainda enfrenta problemas com superlotação de leitos de UTI ©Divulgação/PMCG

Depois que o Governo do Estado liberou a realização de festas e eventos, Campo Grande deve seguir a regra. Contudo, as festas só poderão ser realizadas mediante autorização prévia da Vigilância Sanitária na Capital. Estão autorizados eventos esportivos, corporativos e sociais, desde que obedeçam o limite de 50% da ocupação do espaço.





Mesmo com a liberação, a situação da pandemia em Campo Grande ainda preocupa. Por isso, a Prefeitura ressalta que todos os eventos necessitam de autorização da Vigilância Sanitária, que pede prazo de no mínimo cinco dias úteis para liberar licenças e alvarás. Eventos realizados sem o certificado são considerados ilegais e podem levar a multa que varia de R$ 100 a R$ 15 mil e até a prisão dos responsáveis.





O titular da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) de Campo Grande, José Mauro, fez uma ressalva e alertou para situação do Município, que ainda enfrenta problemas com superlotação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).





“Temos um cenário extremamente grave hoje em Campo Grande, com taxa de ocupação de leitos em 98% e novas variantes da Covid-19 no mundo inteiro, onde ainda não sabemos se as vacinas disponíveis hoje são ou não eficazes. Embora o Governo do Estado tenha nos classificado como bandeira laranja, temos a mesma situação de quando estávamos classificados como bandeira cinza”, ponderou.





Eventos autorizados deverão observar as seguintes regras: distância mínima de dois metros em entre uma mesa e outra e 1,5 metro entre as cadeiras; apenas pessoas de uma mesma família poderão compartilhar a mesma mesa, sendo vetada a junção de mesas e limitada a ocupação de seis pessoas por mesa; pontos de descontaminação com álcool em gel 70% em locais estratégicos e uso obrigatório de máscara durante a permanência, com a exceção apenas durante o consumo de alimentos.





Festas clandestinas: como denunciar





A Prefeitura de Campo Grande afirma que irá reforçar a fiscalização para coibir a realização de festas clandestinas. As denúncias de descumprimento de medidas sanitárias de enfrentamento à Covid-19 bem como de realização de festas clandestinas podem ser feitas no telefone 153, da Guarda Municipal, ou 3314-9955, da Ouvidoria do SUS. Será preservado o sigilo da fonte.





A Prefeitura também criou uma comissão para normatizar os eventos em Campo Grande, com classificação, separando eventos esportivos, sociais, corporativos, culturais, religiosos, científicos e do agronegócio.





Fonte: Midiamax

Por: Mylena Rocha