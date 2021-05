Câmara lança cadastro para entidades participarem de votação para entrega de cestas básicas

A Câmara Municipal de Campo Grande abre nesta quarta-feira (19) um cadastro para que entidades de assistência social possam participar de votação on-line para recebimento de cestas básicas arrecadadas entre servidores, colaboradores e vereadores, com o objetivo de contribuir durante a pandemia da Covid-19.





Para participar basta enviar um e-mail para campanhasolidariacamaracg@gmail.com com nome da entidade, número de CNPJ ativo com sede em Campo Grande (MS) e telefone para contato. Ao final do período cadastral, que encerra às 15h de sexta-feira (21), será encaminhado e-mail com link da votação para ser distribuído pela entidade.





Respeitada a ordem de classificação, da mais votada para a menos votada, as dez primeiras colocadas receberão, respectivamente, 100 (cem), 80 (oitenta), 60 (sessenta), 40 (quarenta), 20 (vinte), 20 (vinte), 20 (vinte), 20 (vinte), 20 (vinte) e 20 (vinte) cestas. A votação inicia na sexta-feira (21) e encerra às 17h de segunda-feira (24), com a divulgação oficial do resultado programada para terça-feira (25).





Transparência e segurança - O sistema permite apenas um voto por IP, não sendo possível uma mesma pessoa votar várias vezes.





Contato - Em caso de dúvidas, entre em contato com a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Campo Grande, através do telefone (67) 3316-1658.





