BBB 21| Juliette é a campeã do Programa com 90,15% dos votos

Camilla de Lucas ficou no segundo lugar e Fiuk em terceiro

Juliette é a campeã do "Big Brother Brasil 21" ©REPRODUÇÃO, TV GLOBO

Juliette é a campeã do "Big Brother Brasil 21" com 90,15% dos votos e faturou o prêmio de R$ 1,5 milhão, que disputou com Camilla de Lucas e Fiuk.





Juliette que é advogada e maquiadora, era do grupo dos pipocas, integrantes inscritos no programa. Nas quase 100 dias da edição, ela passou por três paredões e foi líder uma vez, na última prova pela liderança.





Camilla de Lucas ficou no segundo lugar, com 5,23% dos votos do público. Fiuk, em terceiro, recebeu 4,62%.





Por: Diego Alves