BATAGUASSU| Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza testes rápidos caninos de leishmaniose

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde oferece nesta terça-feira, dia 4 de maio, das 8 às 12 horas (horário de Brasília), testes rápidos caninos em prevenção a leishmaniose.





De acordo com a secretária municipal de Saúde, Juliana Infante, os exames são realizados quinzenalmente, sempre às terças-feiras, de forma gratuita a população, no estacionamento da secretaria (Avenida Porto XV de Novembro, 775). A ação, que é gratuita, visa o controle da doença no município.





Julina explica que os testes são feitos mediante a coleta de amostras de sangue dos cães. Se positivo, um novo teste é realizado no animal para a confirmação da doença.





A secretária orienta que para a prevenção ao mosquito palha, vetor da leishmaniose, é importante que a população mantenha os quintais livres de matéria orgânica como folhas, fezes de animais, restos de comida e realize a poda de árvores regularmente mantendo o ambiente com luminosidade.





ASSECOM