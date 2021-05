BATAGUASSU| Saúde convoca idosos para vacinação de segunda dose da Coronavac

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde, está retomando nesta segunda-feira, dia 10 de maio, a vacinação da segunda dose da CoronaVac. A aplicação da segunda dose havia sido paralisada devido atraso na entrega das vacinas.





De acordo com a coordenadora municipal de Imunização, Samantha S. Cruz Tessari, idosos que deveriam ter tomado a segunda dose nos dias 21 e 22 de abril já podem procurar a sua unidade de saúde de referência preferencialmente no período da tarde (13 às 16 horas) para receber a imunização.





Para ser vacinado, é preciso apresentar o comprovante de vacinação (1ª dose).





Samantha informa que o intervalo maior entre a primeira e a segunda dose da CoronaVac não prejudica a eficácia da vacina.





Ela salienta ainda que assim que o município receber novos lotes de vacina para a realização da segunda dose da CoronaVac, a coordenação de imunização estará repassando as doses para as unidades de saúde prosseguirem com o chamamento do restante dos idosos que aguardam a segunda dose da vacina.





ASSECOM