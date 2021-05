BATAGUASSU| Prefeito Akira visita obra do Píer Turístico no Distrito de Nova Porto XV

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) esteve ontem, dia 21 de maio, em visita a obra do Píer Turístico localizado no Distrito de Nova Porto XV.





Acompanhado pela secretária municipal de Infraestrutura, Wilma Lara e pelo engenheiro Joaquim, da empresa S & A Construções e Empreendimentos Eireli, responsável pela execução da obra, Akira percorreu toda a extensão do empreendimento situado às margens do rio Pardo e que está prestes a ser entregue para utilização da comunidade.





“Esse é um investimento importante principalmente para recepcionar melhor os pescadores e turistas que visitam o Distrito de Nova Porto XV. Em breve, esse investimento estará a disposição da comunidade”, disse o prefeito.





Com área de em torno de 30 mil m², o Píer Turístico conta com base de fiscalização portuária da Polícia Militar Ambiental (PMA) com cobertura para embarcações; área para estacionamento de veículos, restaurante, sanitários com acessibilidade, centro de apoio ao pescador, dois píeres flutuantes com 150 m² cada e um píer flutuante para a PMA; além de área de lazer com academia ao ar livre, playground, bancos e pergolados na beirada do rio.





O investimento é na ordem de R$ 3.318.148,16 milhões.

ASSECOM