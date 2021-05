BATAGUASSU| Município recebe 420 doses de Coronavac para regularizar aplicação da segunda dose da vacina

Aplicação será realizada nesta quinta-feira, dia 20 de maio, às 18 horas, no Ginásio de Esportes

O município de Bataguassu recebeu 420 doses da vacina Coronavac para completar o esquema vacinal dos munícipes que receberam apenas a primeira dose do imunizante contra a Covid-19.





De acordo com a coordenadora municipal de Imunização, Samantha S. Cruz Tessari, a vacinação será disponibilizada amanhã, dia 20 de maio, às 18 horas (horário de Brasília), no Ginásio Municipal de Esportes.





Samantha informa que alguns munícipes já receberam a segunda dose em atraso e que a expectativa é que é seja zerado todas as demais doses faltantes, completando assim o esquema vacinal.





ATRASO





Conforme já informado pelo Ministério da Saúde, o atraso no envio das doses da CoronaVac aos municípios do País se deu devido a paralisação da produção da vacina pelo Instituto Butantan por falta do insumo, material este enviado pela China.





