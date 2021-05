BATAGUASSU| Em Campo Grande, Akira busca parceria com Governo Estado para realização de investimentos no Município

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) esteve ontem, dia 10 de maio, cumprindo agenda em Campo Grande.





No primeiro compromisso, Akira acompanhado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa esteve reunido com o secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel para apresentar demandas na área da infraestrutura e buscar recursos para obras de interesse do município junto ao Governo do Estado. “Tive uma recepção muito boa e acredito que o Governo do Estado analisará todas as nossas demandas e que elas serão atendidas com o apoio do deputado estadual Paulo Corrêa. Estou muito confiante dessa parceria com o governo estadual”, disse o prefeito.





Participou do encontro, o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck.





Em outra agenda, o chefe do Executivo esteve reunido com a diretora presidente da Agehab-MS, Maria do Carmo Avesani Lopez para tratar sobre parceria entre Estado e município na área da habitação. “Estamos empenhados na construção das 1.000 moradias para Bataguassu e também alinhamos o apoio do Estado via Agehab-MS nessa demanda. Seguimos trabalhando para o desenvolvimento de Bataguassu”, frisou Akira.





ASSECOM