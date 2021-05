BATAGUASSU| Chefe de gabinete Maia assume interinamente comando da Secretaria Municipal de Assistência Social

Maria Aparecida Maia ©DIVULGAÇÃO

A chefe de gabinete, Maria Aparecida Maia assumiu interinamente o comando da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, em Bataguassu. A designação da servidora para a função consta no Decreto nº 221/2021 publicado em Diário Oficial nesta segunda-feira, dia 10 de maio.





“Esta é uma missão que recebi do prefeito Akira Otsubo (MDB) com muita satisfação e espero contribuir para o bom andamento de uma pasta tão importante como é a Assistência Social”, declara Maia, que está respondendo pela pasta desde o dia 6 de maio, sem vantagens pecuniárias.





Maia informou que está se reunindo com as equipes de trabalho para se inteirar do planejamento de ações em andamento pelos órgãos vinculados a pasta (Cras I e II; Creas, Casa do Trabalhador, Núcleo de Habitação, Núcleo de Igualdade Racial, Conselho Tutelar, Família Acolhedora) e salientou que continuará respondendo também como chefe de gabinete, dividindo sua carga horária de trabalho para dedicar-se as duas funções.





Conforme já divulgado, a mudança no comando da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres ocorreu após o pedido de exoneração do cargo da ex-titular da pasta, Zélia Bonfim das Virgens, que é vice-prefeita do município.





ASSECOM