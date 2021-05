BATAGUASSU| Akira visita Pronto Socorro Municipal e homenageia enfermeiros (as)

Acompanhado pela secretária municipal de Saúde, Juliana Infante, Akira prestou uma homenagem aos profissionais da área da enfermagem com a entrega de mimos devido a passagem do Dia Internacional do Enfermeiro (a) celebrado no último dia 12 de maio.





Durante a visita, o prefeito parabenizou os profissionais presentes na unidade de emergência em saúde pela passagem da data comemorativa e enfatizou a importância do trabalho dos enfermeiros (as) principalmente diante do período da pandemia da Covid-19. “O trabalho do enfermeiro é essencial para o atendimento e atenção a saúde. Gostaria de parabenizá-los mais uma vez pela passagem do Dia do Enfermeiro (a), profissionais que se sacrificam, deixando o aconchego dos seus lares para servirem ao próximo. Meu agradecimento a todos vocês”, enfatizou Akira.





RECONHECIMENTO





Desde quarta-feira (12/05), os perfis do Facebook e Instagram da Prefeitura de Bataguassu em celebração ao Dia Internacional do Enfermeiro (a) estão prestando uma homenagem aos profissionais da área da enfermagem que respondem pelas unidades de saúde do município.





https://www.instagram.com/prefeituradebataguassu/. As postagens apresentam um pouco da história dos profissionais e podem ser acompanhadas através dos links https://www.facebook.com/prefeiturabataguassu