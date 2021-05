BATAGUASSU| Akira Otsubo adquire área para construção do maior projeto habitacional da história do Município

Dentro da proposta, 100 moradias serão destinadas para Distrito de Nova Porto XV

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) deu o pontapé inicial ao projeto da administração "Humanizando o Progresso", que tem como meta construir 1.000 casas populares nos próximos quatro anos. Na manhã desta quarta-feira, dia 5 de maio, às 9 horas, foi realizada a assinatura da escritura de compra de uma área de 10 alqueires localizada ao final do bairro Jardim Bongiovanni, no município.





O ato de assinatura foi realizado no cartório local e contou com a presença do prefeito, dos antigos donos da área, Geraldo Siqueira e Aparecida Delbone Siqueira; dos vereadores Eliane de Oliveira Souza (PSDB) e Nivaldo Reis (PSB); e da procuradora jurídica do município, Dra Nadir Vilela Gaudioso.





Akira ressaltou em entrevista que esse é o primeiro passo para a concretização de um projeto que vai beneficiar a população mais necessitada do município. "A nossa meta é construir 1.000 moradias para suprir o déficit habitacional do município e dar atendimento a população mais carente, mais necessitada. Nossa prioridade é investir nas pessoas", disse o prefeito.





O chefe do Executivo, que tem mais de 50 anos de vida pública lembrou que a partir da compra, o próximo passo é legalizar o loteamento, executar os serviços de infraestrutura necessários na área (água, iluminação e asfaltamento) e promover a formatação do projeto de engenharia para a construção das moradias.





Sobre os recursos para o desenvolvimento do projeto habitacional, Akira informou que já esteve em contato com a Caixa Econômica Federal e também com a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) para verificar as modalidades de programas habitacionais em vigência para que haja parceria e contrapartida do município. "Estamos em busca de recursos e também de projetos habitacionais federais e estaduais para concretizarmos a construção das moradias populares e executarmos o maior projeto habitacional da história de Bataguassu. Queremos proporcionar condições para que as famílias tenham sua casa própria em Bataguassu, garantindo dignidade e segurança a elas".





Referente ao Distrito de Nova Porto XV, o prefeito salientou que do total de 1.000 casas populares, 100 serão destinadas para beneficiar os moradores da área. "No Distrito de Nova Porto XV, já temos áreas municipais que utilizaremos para a construção das moradias. Vamos trabalhar muito para apoiar a nossa população".





Para o vereador Nivaldo Reis (PSDB), a construção das moradias será muito importante para Bataguassu, em especial, para reduzir o déficit habitacional do município. A opinião é compartilhada pela vereadora Eliane de Oliveira Souza (PSDB), que também enalteceu o projeto proposto pela atual administração municipal.





















ASSECOM