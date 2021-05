Atuação do deputado Paulo Corrêa é reconhecida pelo Instituto de Direito Administrativo de MS

Período de Corrêa à frente do Governo do estado também foi reverenciado

O deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB) foi homenageado, nesta quinta-feira (6), em reconhecimento ao trabalho desempenhado como presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) e pelo período à frente do Governo do Estado, durante as férias do governador Reinaldo Azambuja, entre os dias 26 e 30 de janeiro de 2021.





Concedida pelo Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS), a Moção de Congratulação foi entregue pelo advogado e presidente da instituição, João Paulo Lacerda, que ressaltou a valorosa contribuição do parlamentar em prol do desenvolvimento do Estado.





“Gostaria de parabenizar toda equipe do IDAMS, em nome do Dr. João Paulo Lacerda, que tanto tem contribuído com o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Também quero dividir essa grata honraria com os outros 23 deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS)”, afirmou Paulo Corrêa.





Ao conceder a honraria, o presidente do IDAMS também destacou que, ao longo de sua trajetória política, Paulo Corrêa sempre buscou o melhor para Mato Grosso do Sul.





“O presidente da Assembleia Legislativa foi parceiro do IDAMS na realização do 33º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, promovido em outubro de 2019 na cidade de Campo Grande (MS). Esse evento colocou Mato Grosso do Sul como protagonista na área do Direito Administrativo e incluiu o Estado como importante polo de discussões e pesquisas nesse círculo do Direito ao trazer os maiores juristas do Brasil”, recordou.





Ele também lembrou da doação de 100 livros de Direito Administrativo à Casa de Leis, em dezembro de 2019. As obras foram entregues ao secretário de Assuntos Jurídicos e Legislativos, Luiz Henrique Volpe Camargo.





