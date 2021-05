Após pedidos do deputado Neno Razuk, rua em Dourados será revitalizada pela Seinfra

deputado estadual Neno Razuk (PTB) ©DIVULGAÇÃO

“Um tapete”, assim ficará em breve “nova” rua Coronel Ponciano em Dourados. A definição é do deputado estadual Neno Razuk (PTB) que comemorou as obras realizadas na cidade e agradeceu ao Executivo Estadual por mais uma solicitação atendida.





As obras já estão em fase de licitação, após pedidos enviados à Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura). “A revitalização asfáltica da Rua Coronel Ponciano, em Dourados é a realização de um sonho para os douradenses. O projeto, que já está em fase licitatória e tem um investimento previsto de R$18 milhões”, pontuou o deputado sobre as projeções das obras.





A solicitação feita por meio de indicação do parlamentar pediu também pela duplicação da via desde Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua ao distrito industrial de Dourados, além da construção de um viaduto que cruza o trecho, substituindo o trevo da DOF (Departamento de Operações de Fronteira) que dá acesso a BR-163.





“O projeto é ousado e com investimentos pesados na mobilidade urbana para nossa cidade. Foi uma solicitação nossa ao Governo do Estado, que agora anunciou a fase licitatória e tenho certeza que sairá do papel e vai se tornar realidade, porque há anos nós pedimos para que a avenida seja revitalizada”, lembrou.





E para que o “tapete” se torne real, os trâmites continuam. “Logo Dourados estará recebendo mais uma obra, que vai trazer melhores condições de tráfego e qualidade de vida para os moradores”. Vale lembrar que o projeto foi apresentado ainda na gestão da ex-prefeita Délia Razuk no ano passado.

